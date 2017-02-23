شكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن، مدرب الفريق السابق، الإسباني راؤول كانيدا، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما قرر المدرب الإسباني تقليص التنازل عن جزء من مستحقاته وجدولة الأخر مساعدة منه للإدارة الجديدة ونادي الاتحاد للنهوض وحل مشاكله المالية.
وغرد باعشن عبر شبكة تويتر قائلا : الشكر الكثير موصول لراؤول كانيدا على التعاون، واثبات حبه للاتحاد.
وكان كانيدا قد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبا بباقي مستحقاته المالية، الا أنه بعد المكالمة الهاتفية بينه وبين حاتم باعشن قرر تقليص المبلغ وجدولة باق المستحقات. وفق “النادي”.
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