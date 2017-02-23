تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر رجلاً مسناً وهو يقف على حافة سيل جارف، ويريد عبور السيل؛ لإنقاذ أبنائه الذين احتجزهم السيل، إلا أن أشخاصاً آخرين منعوه من ذلك.
وأظهر الفيديو الذي ذكر متداولوه أنه صوّر منذ يومين في قرية منصبة بمنطقة عسير، المسن وهو يمسك بعصاه وينادي على أبنائه في الجهة الأخرى بأن يبتعدوا عن السيل.
وفيما حاول عدد من الأشخاص الذين يقفون بجواره التخفيف عنه، طلب منهم تركه ليعبر السيل قائلاً: “خلوني أقطع عليهم” إلا أنهم منعوه وقاموا بتهدئته وإقناعه بعدم المجازفة بحياته.
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