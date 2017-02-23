تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو مؤثر لشاب يجلس بجوار قبر والدته، ويشير إلى موقع قبر والده ويتحدث وهو يبكي عن حزنه لفراقهما، مناشداً كل الشباب ضرورة بر والديهم لأنهما بمثابة مفتاح الجنة.
وكشف الشاب عن مشاعره وهو يجلس بجوار قبر أمه؛ حيث قال إنه يشعر بالألم لفراقها ويتمنى لو كان يتحدث إليها ويحكي لها بما في داخله، مشيراً إلى أنه يتمنى لو كان يستطيع أن يخرجها مرة أخرى ليبرّها وتكون سبباً في دخوله الجنة.
ودعا الشاب الذي لم يكشف عن هويته، كل شخص والداه على قيد الحياة أن يبرّهما ويحسن إليهما، ولا يغضبهما فهم في نعمة أخذت من غيرهم، وبإمكان والديه أن يكونا سبباً في دخوله الجنة إذا رضيا عنه.
وفق “أخبار 24”.
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