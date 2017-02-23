أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، عن إرسالها وفداً إلى المملكة لمناقشة مشاركة الحجاج القادمين من إيران في موسم الحج للعام الجاري 1438هـ.
وأوضحت، بحسب “رويترز”، أن الوفد الإيراني غادر مساء يوم أمس (الثلاثاء) إلى المملكة، لافتة إلى أن الوفد يضم مسؤولين وممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة أرسلت دعوات لأكثر من 80 دولة حول العالم، بشأن التعاون حول إنجاح موسم الحج وتنظيم شؤون الحجاج القادمين منها.
وكانت إيران قد منعت حجاجها من المشاركة في موسم الحج الماضي 1437هـ بسبب عدم موافقتها على الشروط التي وضعتها المملكة لتنظيم موسم الحج؛ لكن المملكة رحبت بالحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى.
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