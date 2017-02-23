ناقش مجلس الشورى، أمس الأربعاء التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث وجه أحد الأعضاء نقداً حاداً للمؤسسة حول الحد الأدنى لراتب التقاعد للموظفين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أنه قليل جدا ولا يتناسب مع تكلفة المعيشة، فيما طالب آخر بإلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية لـ “ساند”.
وأكد أحد الأعضاء بعد طرح التقرير في الجلسة أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، مطالباً بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، ومؤكداً ضرورة صرفه كاملاً.
فيما اقترح آخر إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم التي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية. وفق “أخبار 24”.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة حصانة، الذراع الاستثماري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية.
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