كشف عضو مجلس الشورى، الدكتور خالد العقيل، عن عدم وجود مقاعدة متاحة في رحلات الخطوط السعودية، في الوقت الذي تساءل فيه عن تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على الرغم من أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى، ووافقه أحد الأعضاء لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية.
وشهدت الجلسة تبادل لوجهات النظر حول تقييم عمل الشركة الوطنية، حيثُ أكد أحد الأعضاء ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية بدلاً من تعيين مديرًا تنفيذيًا أجنبيًا، فيما أكد آخر على ضرورة إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات وفقا لموقع الجزيرة أونلاين.
وأثناء الجلسة، أبدى أحد الأعضاء اندهاشة من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط السعودية، ضاربًا مثالاً بشركة طيران إقليمية أنشئت حديثًا وتصل إلى ما يقارب 150 محطة عالمية، بينما طالب آخر بتقديم خدمة أفضل للركاب وخفض قيمة المقاعد التي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها.
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