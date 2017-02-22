أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قرار يقضي بإعفاء وكيل أمانة منطقة عسير للتعمير والمشاريع من منصبه، على خلفية الأمطار التي شهدتها منطقة عسير خلال الأيام الماضية وعجز الأمانة عن التعامل معها بما يقتضيه الموقف، وما رافقها من كوارث قوبلت بسخط مجتمعي كبير.
وشدد القرار على سرعة التنفيذ وإحلال البديل لشغل المنصب مباشرة لضمان سير العمل.
وكان رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، مصطفى بن عزيز، قدم استقالته يوم الاثنين الماضي عبر برقية رفعها، لوزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، ووثقها بالفيديو، دون أن يكشف عن الأسباب. وفق “مزمز”.
في الوقت نفسه، قال ناشطون إن من بين الأسباب التي أدت لاستقالة رئيس المجلس البلدي، هو عدم تمكين المجلس من ممارسة مهامه الرقابية، إضافة إلى عدم إبلاغ ابن عزيز، وهو رئيس المجلس بزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية للمنطقة.
وكانت عدة مواقع في مدينة أبها، منها المنسك، وحي الموظفين، التابعان لمنطقة عسير، قد تعرَّضا للغرق خلال الأيام الماضية بسبب الأمطار والسيول.
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