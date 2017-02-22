حرص وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على الشرب من المياه المحلاة باستخدام تقنية الامتصاص أثناء تدشين محطة تحلية المياه في العيينة.
وأظهرت صور ملتقطة من حفل التدشين وزير الطاقة وهو يشرب من قارورة مياه محلاة من إنتاج المحطة، التي تعد أول نموذج تطبيقي صناعي في العالم، بسعة إنتاج 100 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.
وأنشئت المحطة الجديدة ضمن مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة مداد.
وفق “أخبار 24”.
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