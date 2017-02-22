أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الأربعاء)، حقيقة المقطع المتداول والذي يظهر فيه أشخاص يسلبون عاملا في أحد المحلات بمدينة الرياض بواسطة سلاح أبيض.
وأفاد بأن المقطع قديم وصور في العام الماضي، تحديداً في تاريخ 28 جمادى الآخرة 1437هـ عندما تلقت الشرطة بلاغ وافد بنجلاديشي (56 عاماً) يفيد بتعرضه للسلب والاعتداء أثناء عمله في محل تموينات بحي الملك فيصل شرق مدينة الرياض.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على جميع المتورطين في الجريمة في تاريخ 9 رجب 1437هـ وأحيلوا بعد ذلك للمحاكم الشرعية؛ لينالوا جزاءهم العادل، داعياً إلى الحذر من تناقل الإشاعات وأخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو الذي صور تنفيذ الجناة للجريمة أعيد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه حدث خلال الفترة القريبة الماضية، قبل أن تصدر توضيحات الشرطة التي كشفت عن حقيقة المقطع وأنه قديم. وفق “أخبار 24”.
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