فاجأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عدة مدارس تابعة لمكتب التعليم في محافظة جدة بزيارتها صباح اليوم (الأربعاء) لتفقد سير العملية التعليمية.
والتقى الوزير بالمعلمين والطلاب في مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية ومدرسة ابن عقيل المتوسطة ومدرسة النهروان الثانوية، كما حضر الوزير بعض الدروس والأنشطة المدرسية.
وأظهرت الصور المنشورة تواجد الوزير العيسى داخل الفصول ومحادثة الطلاب والوقوف على أحوالهم ومشاركتهم في الاطلاع على مناهجهم والجلوس في الخلف لمراقبة سير الدروس والأنشطة.
وفق “أخبار 24”.
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