أهدى حارس عرين النادي الأهلي ياسر المسيليم , الفوز على فريق بونيودكور الأوزبكي للجماهير الأهلاوية التي حضرت لمدرجات “الجوهرة” ودعمت الفريق في هذا الاستحقاق الهام والذي يأتي ضمن افتتاحية بطولة دوري أبطال آسيا .
ونجح الأهلي في تجاوز مُضيفه بونيودكور الأوزبكي ,بهدفين دون رد ,سجّلهما عمرالسومة في الشوط الأول وأضاف الجناح سلمان المؤشر هدف ثاني من ضربة رأسية ,فيما أظهر ياسر المسيليم مستويات مميزة وكان سبباً رئيسياً في تتويج الراقي بثلاث نقاط هامة في افتتاحية المجموعة .
ويرى “المسيليم” أنّ فوز الأهلي جاء عن استحقاق وجدارة ,لاسيما بعد الأداء المميز للاعبيه ,كما قدّم شكره لكل من حضر من الجماهير.
واختتم حامي عرين الملكي تصريحاته ,بالاعتذار للجماهير الأهلاوية على النتائج السيئة للفريق مؤخراً , واعداً إياهم بالتعويض في قادم الأيام ,حيث أنّ هدف الجميع الأول والأخير هو إسعاد المجانين.وفق “جول كوم”.
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