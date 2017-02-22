احتفى نجم خط المقدمة بالفريق الاتحادي التونسي أحمد العكايشي بميلاده الثامن والعشرين أمس، عبر (تورتة) تجسد مدى علاقته الوطيدة بالأندية التي مثلها وهي النجم الساحلي والترجي التونسيان والعميد السعودي الاتحاد، إذ قضى وقتاً ممتعاً مع ذويه في الاحتفاء بهذه المناسبة، التي تتزامن مع تقديمه لمستويات مميزة مع كتيبة النمور على الرغم من ابتعاده عن التهديف، بيد أنه يمتلك العديد من الميزات التي تجعله ذا فائدة كبيرة للفريق، في صناعة الأهداف، وتحضير الكرات لزملائه القادمين من الخلف، وخلق الثغرات في دفاع الخصم بحركته الدؤوبة بين قلوب الدفاع والأظهرة، ما يجعل إيصال الكرات له أكثر سهولة بالنسبة لصناع اللعب. وفق “النادي”.
إذ جاءت أرقام العكايشي منذ التعاقد لمدة 3 مواسم، منصفة له على الرغم من مشاركته مع الفريق في 12 لقاء فقط، ومع ذلك فإن أرقامه تعتبر جيدة، وهي على النحو التالي:
لعب: 1080 دقيقة
سجل: 4 أهداف
صنع: 5 أهداف
*تسبب في ضربتي جزاء، وساهم في 11 هدفاً في 12 مباراة خاضها.
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