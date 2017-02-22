نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
برعاية مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية _تعليم الخرج يعتزم إقامة حفل تكريم المتفوقات غداً الخميس
476 0
ثانوية الملك عبدالله تقيم ندوة زراعية بمناسبة أسبوع الشجرة بالتعاون مع المديرية العامة للزراعة
854 0
جديد المقالات
من المسؤول في محافطة #الخرج من ٣١ سنه !!
محمد بن حسن الدليمي2667 0
سالت الاودية مطراً وسالت عيون المواطنين ألماً
المهندس / عبدالله ابراهيم الصقر3486 0
المخدرات وعلاقتها بالإنتحار
محمد عبدالله الراشد9366 0
#الخرج .. محافظة وحافظة التراث
د. هلال محمد العسكر12061 0
الإعلام الرياضي …..
محمد عبدالله المعيقل18809 0
إجازتي و وزارتي الموقرة
حصة العنزي27657 1
برعاية مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية _تعليم الخرج يعتزم إقامة حفل تكريم المتفوقات غداً الخميس
برعاية مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية _تعليم الخرج يعتزم إقامة حفل تكريم المتفوقات غداً الخميس
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
لا يوجد وسوم
0 483
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884912668.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج