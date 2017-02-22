تلقى سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار خطاب شكر وتقدير من مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العفيص وذلك نظير ماحققه تعليم الخرج من إنجاز وتميز في المرحلة الرابعة ( التصفيات النهائية لإبداع ) في مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2017 ” وذلك بتأهل مشروع علمي واحد للتصفيات النهائية على مستوى المملكة .
والشكر موصول لقسم الموهوبين بتعليم الخرج على مابذلوه من جهود متميزة متمنياً للجميع مزيداً من التميز والإبداع .
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