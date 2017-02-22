ضمن خطة البرامج التدريبية بتعليم محافظة الخرج عقد مركز التدريب التربوي بالخرج دورة مهارات التدريب والتي القاها المدرب المعتمد الأستاذ صالح العموش بحضور 48 متدربا من سلك التعليم بالخرج .
هذا وقد استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام متواصلة تناول فيها العموش أسس التدريب والطرق الصحيحة للمدرب وكيفية اعداد الحقيبة التدريبية وطرق الإلقاء المناسب للمدرب .
وجاءت هذه الدورة ضمن باكورة من الدورات التدريبية التي ينفذها تعليم الخرج للمعلمين بهدف رفع مستوى الاداء وتطوير الذات وزيادة كفاءة المعلم عن طريق اكتساب المهارات والخبرات الفنية والمهنية والثقافي .
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