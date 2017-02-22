نفذت وحدة تطويرالمدارس “بنات” ورشة عمل بعنوان ( تحليل البيانات والبرنامج الإلكتروني للمراجعة الذاتية ) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٥ / ١٤٣٨هـ بمقر مركز التدريب التربوي بمحافظة الخرج . تستهدف وكيلات وإداريات مدارس تطوير مسار” تمكين “بالخرج والدلم . بحضور مشرفتي تطويرأ. حصة الحركان وأ. شريفة الحمير .
نفذتها مشرفة تطوير أ. غادة الجمعة ، تحدثت فيها عن محاور المراجعة الذاتيه وتتاولت محور الاداءالمدرسي ونظراً لأهميه دور أولياء اأمور بتشخيص واقع المدرسه تم تتاول استبانات الرائي لأولياءالأمور والمعلمين والطلاب وكيفيه استخدام البرنامج الإلكتروني لمحور الآداء المدرسي واستخرج آداها لتصنيف وتحديد قضايا المدرسه ، تخلل الورشة تطبيق عملي للمتدربات ..
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