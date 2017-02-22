ضمن الرقي بأدوات المعلم والوصول إلى مرحلة التميز التعليمي والتربوي نفذت مشرفة اللغة الإنجليزية الأستاذة أسماء الهذيلي في مركز التدريب بالدلم يوم الأربعاء 18/5/1438هـ دورة بعنوان “ملف الانجاز المهني لمعلمات اللغة الإنجليزية ” لجميع المراحل ولمدة يومين . متناولة فيه أهم محتوياته وكيفية إعداده على الوجه الأمثل وايضاح أهمية توثيق الأعمال التي تنجزها المعلمة . كان سير الدورة بناءً على نموذج كولب الرباعي وقد تخلل الدورة بعض الانشطة والمداخلات من المعلمات حول أهمية ملف الانجاز لمعلمة اللغة الانجليزية .وشاركت الأستاذة فاطمة الداوود من الثانوية الرابعة والمتوسطة السادسة بمحور مهم وجميل عن كيفية إنشاء ملف انجاز الكتروني باستخدام تطبيق Google Sites,كذلك شاركت الأستاذة سيماء الشاهين الثانوية الرابعة والمتوسطة السادسة بعرض ملف إنجازها الالكتروني .
واختتمت الأستاذة أسماء الهذيلي الدورة بتقديم جزيل الشكر والامتنان للمعلمات على اهتمامهن واحتوائهن للدورات والورش و التي ساهمت في إنجاح مثل هذه اللقاءات.
كما قدمت مديرة الشؤون التعليمية بالدلم الاستاذه هياء العليوي الشكر والتقدير للاستاذة فاطمة الداوود والاستاذه سيماء الشاهين على تعاونهما فيما يخدم سير العملية التعليمية متمنية لهم
دوام التوفيق والنجاح وشاكرة ومقدرة جهودهم المبذولة ,,
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