عقَد المجلس الإستشاري للعلوم الشرعية لقاءً خاصاً بعضوات المجلس ( فئة الطالبات ) ، ضم نخبة منتقاة من طالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية ، و تم عقده في المتوسطة الثانية عشر يوم الثلاثاء : ٢٤/ ٥ / ١٤٣٨ هـ ، و استُهل اللقاء بفقرة ترحيبية لطالبات الإبتدائية السادسة عشر ، و تخلله نماذج من تلاوة بعض طالبات المتوسطة الثانية عشر ، و بعض الفقرات المنوّعة ، و كلمة لرئيسة المجلس الإستشاري أ : عفاف العتيبي ، تلاها مشاركات منوّعة من باقي طالبات المدارس ، و تناول اللقاء عدة محاور من أبرزها : التعريف بالمجلس ودور العضوات من الطالبات فيه ، الإحتياجات التدريبية للطالبات ، أبرز الصعوبات التي تواجه الطالبة في الميدان التعليمي والتربوي ، المشاريع المستقبلية التي تقضي على ظواهر سلبية متفشية في مجتمع الطالبات المدرسي ، وترغب طالبة المجلس في اعتمادها. و قد كان للطالبات مشاركات و مداخلات مميزة أثرت اللقاء بكافة محاوره ، و انبنت على إثرها التوصيات ..
حضر اللقاء عدد من عضوات المجلس الاستشاري من المعلمات ، و المشرفات : عفاف العتيبي ، شيخة البعيجان ، يسرى الجبري .. شاكرين و مقدرين للمدرسة المستضيفة كريم الضيافة و الإستقبال ، و على رأسهن قائدة المدرسة أ : نورة الدوسري ، و أ : جواهر آل سليمان ، و الشكر الوافر لقائدة مجموعة طالبات المجلس أ: شيخة القحطاني .. وفق الله الجميع ، و أجزل لهن المثوبة و نفع بهن و بمثل هذه اللقاءات ..
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