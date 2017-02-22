أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب مبلغ مالي مقداره (300 ألف ريال سعودي) لم يتم الإفصاح عنه، وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك – بقصد المغادرة – إخفاءه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.
تفصيلاً ووفقا لموقع سبق قال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا: قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة شاحنة يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على ذلك المبلغ المالي مُخبأً داخل الشاحنة، وفي الجوارب التي كان يرتديها السائق.
وأوضح مدير عام جمرك البطحاء، أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (60 ألف ريال) الإقرار – الإفصاح – عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقاً للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
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