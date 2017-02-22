قالت مصادر مطلعة إن المملكة ستبدأ في تطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”، خلال العام الجاري 2017.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أن الجهات الحكومية سترفع أولى بيانات حسابات مواطني أمريكا وحاملي جنسيتها إلى الجانب الأمريكي، في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك كل عام.
وأشارت إلى أن الهدف من البيانات التي سترسل إلى الجانب الأمريكي، هو مطابقتها من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات لمنع التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ولفتت إلى أن هيئة الزكاة والدخل تعمل مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية، من خلال لجنة مشتركة على تكوين قاعدة بيانات مشتركة تسهل وصول المعلومات وتحويلها.
وكان مجلس الوزراء وافق قبل نحو أسبوعين، على اتفاقية بين السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”.
ونفت المصادر، أن تستقطع المصارف السعودية الضريبة، مشيرة إلى عدم معرفتها بعدد الذين سينطبق عليهم قانون فاتكا، باعتبار أنه ينطبق على كل من لديه الجنسية الأمريكية، حتى إذا دخل إلى المملكة بجنسية أخرى يمتلكها.
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