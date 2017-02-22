ذكرت مصادر، أن شركة “أرامكو السعودية” تدرس وضع طريقة تمكّنها من السماح للمستثمرين السعوديين بشراء أسهم الشركة، المزمع طرحها للتداول، بأسعار أقل من مستثمري البورصة العالمية.
وبحسب “رويترز” فإن الشركة تلقت عروضاً من نحو 6 بنوك لتولي مهمة استشاري الطرح الأولي لأسهم الشركة في البورصة العالمية.
فيما أوضحت المصادر، أن “أرامكو” تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وآسيا، وسوق الأوراق المالية السعودية، وأن الشركة تعمل على اختيار مصارف محلية لتقديم المشورة فيما يتعلق بطرح أسهمها للتداول.
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