قامت الشرطة الإندونيسية اليوم “الأربعاء” باعتقال 120 سعودياً في منطقة بونشاك وسحب جوازاتهم وإركابهم في حافلات ونقلهم إلى العاصمة جاكرتا قبل أن تتدخل السفارة السعودية وتنهي احتجازهم.
وقال سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي في بيان له اليوم الاربعاء، ان ما حصل مع المواطنين كان غير مبرر ولا يقبله عقل وستبحث السفارة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الإندونيسيين الأسباب.
وأبان أن السفارة تفاعلت سريعاً بالاتصال مع المسؤولين، حيث تم إيقاف الحافلات وإنزال المواطنين داخل السفارة واستعادة جوازاتهم وتسليمها لهم، وإعادتهم لمكان إقامتهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم إشعار وزارة الخارجية السعودية بما حدث، والاستفسار من الخارجية الإندونيسية لتفسير الإجراء الخاطئ والمجحف بحق المواطنين وتزويدها بصور للمتسببين من ضباط الجوازات في تصرفهم العنيف والتعسفي.
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