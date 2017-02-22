يستأنف فريق الوحدة لكرة القدم مساء اليوم، تمارينه الاعتيادية استعدادا لمواجهة الباطن في الثالث من مارس القادم، وسوف يعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعا باللاعبين لاطلاعهم على خطة الاستعداد التي تشمل تمارين صباحية وأخرى مسائية مع فرصة البحث عن لقاء ودي، إذ يعول الوحداويون كثيرا على كسب نقاط الباطن ورفع رصيدهم إلى 19 نقطة تدخل الطمأنينة في نفوس محبيهم.
من جهة أخرى، يقيم لاعبو الوحدة مساء اليوم حفلا تكريميا للاعب ماجد الهزاني، الذي قرر ترك الكرة والتأهب لدخول القفص الذهبي وذلك على ملعب الخالدية بالطريق الدائري في مكة المكرمة، إذ ستقام مباراة بين قدامى المنطقة الغربية بقيادة محمد نور وأسامة المولد ونجوم الوحدة بقيادة مهند عسيري سلمان المؤشر وكامل الموسى ومختار فلاتة، وبحضور شخصيات وحداوية على رأسهم جمال تونسي وهشام مرسي وعبدالمعطي كعكي ورامي تونسي ودخيل عواد. وفق “عكاظ”.
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