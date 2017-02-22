كشف الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر، أن موقف ناديه من تجديد عقد اللاعب عوض خميس؛ قانوني 100 في المائة، بعد أن نشر بعد منتصف البارحة الأولى، صورة توقيعه على تمديد عقده لمدة ثلاثة أعوام.
وكان نادي الهلال قد أعلن في التاسع من شباط (فبراير) الحالي، ضمّ عوض خميس؛ عقب دخوله الفترة الحرة، بعقد يمتد أيضاً إلى ثلاثة أعوام ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واكتفى الأمير فيصل بن تركي؛ بالتأكيد على أن عوض؛ عاد من نفسه وطلب تجديد عقده مع ناديه، وقال “دون أي ضغط من النادي أو أحد منسوبيه، جاء بنفسه ومدّد عقده”.
وبثّت إدارة النادي عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لعوض؛ قال فيه “أولاً أنا سعيد بالعودة إلى بيتي النصراوي، وأحب أن أشكر الأمير فيصل بن تركي؛ و(الصملة) سترجع مثل أول، وتحياتي لجمهور الشمس”. وفق “الأندية”.
يُذكر أن رئيس نادي النصر غرَّد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشره صورة توقيعه مع عوض “الصملة يا رجال، الصملة رجال، الصملة للرجال”.
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