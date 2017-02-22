استبعد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد في تصريح فرض عقوبات جديدة على ناديه بعد حسم 3 نقاط من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي رفض الأخير إعادتها في خطاب رسمي أرسل أمس الأول، وقال باعشن: “كل ما قيل إن هناك عقوبات أخرى ستطال نادينا عارٍ من الصحة، ونحن نعلم كل القضايا التي تخص نادينا”.وأوضح باعشن أن قرار رفض إعادة النقاط الثلاث من “فيفا” لن يؤثر في مسيرة الفريق، وقال: “نحن ماضون إلى صدارة الدوري وخطفها من الهلال، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي قرابة السبعة مواسم”. وفق لـ”الرياضية”.
وأضاف: “قادرون على التعويض في المستطيل الأخضر، وأنا أثق في اللاعبين، والآن لدينا 41 نقطة، وفريقنا بقيادة المدرب التشيلي سييرا قادر على انتزاع الصدارة”.
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