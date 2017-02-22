أكد لاعب وسط الاتحاد فهد الانصاري أنه يحترم جميع ردود فعل جماهير فريقه التي أبدت غضبها الكبير للانخفاض في مستواه خلال المباريات الاخيرة التي شارك فيها وقال لـ”الرياض”: “جماهير الاتحاد الرقم الصعب والداعم الأول لنا ودائماً نستمد قوتنا والحماس الذي يظهر علينا داخل الملعب من دعمها ومؤازرتها لنا طوال فترة المباراة، وقد وصلني عتابها بعد انخفاض المستوى وبإذن الله سأكون عند حسن ظنها”.
وأضاف: “تعرضت في الفترة الماضية لإصابة في أسفل الظهر وبدأت حين ذاك في المرحلة العلاجية وبعد الانتهاء من ذلك قرر الجهاز الفني بأن أتواجد في التدريبات الجماعية وإكمال البرنامج التأهيلي برفقة زملائي وكانت مشاركتي خلال المباريات بقرار المدرب والذي رأى بأن تواجدي داخل ارضية الملعب مطلب لتطبيق التكتيك الذي أعده وقد نفذت التعليمات وقدمت كل ما لدي برفقة زملائي واعتذر من الجماهير الاتحادية كافة على ضعف التركيز والأخطاء التي بدرت مني و بإذن الله سيتم تفاديها والعودة مجدداً لتقديم المزيد من المستويات المميزة”.
وعن الأوضاع المحيطة بالنادي من مشاكل مالية وخروج الفريق من كأس الملك قال: “ادارة الاتحاد برئاسة حاتم باعشن تعمل بشكل جدي لحل الاشكاليات والمعوقات للنادي وبكل تأكيد لن تتهاون في تصحيح المسار، وبالنسبة للفريق الأول فنحن نعيش أجواء أسرية عالية وسط تكاتف من قبل الجهازين الاداري والفني اللذين دائماً نجدهم يجهزان لنا الأجواء ويضعانا في اجواء رائعة تساعد على مواصلة المنافسة، وخروجنا من كأس الملك حفظه الله لا يعني نهاية المطاف إذ إننا لم نوفق في تلك البطولة ولكن لدينا حالياً بطولة كأس ولي العهد وهي في متناول اليد وأيضاً منافساتنا مستمرة في حصد لقب الدوري لهذا العلم ونعد جماهيرنا بأن نقدم لها الموسم الحالي احدى البطولات لن ننسى الرئيس الراحل أحمد مسعود فلدينا رغبة كبيرة في تحقيق أمنيته التي كان يرغب في تحقيقها بحصد احدى البطولات”.
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