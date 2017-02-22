كشف محرك بحث الخرائط “جوجل” عن موقع التقطته الأقمار الصناعية يظهر وجود مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارة في حي المنتزهات بمحافظة جدة.
وأوضحت الخريطة، الطريق إلى المدرسة ومواعيد الدوام، ورابط موقع إلكتروني، ورقم هاتف أرضي، الذي تبين أنه يعود لأمانة منطقة جدة.
من جهته، نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بالمملكة العقيد طارق الربيعان، وجود مدارس خاصة أو عامة لتعليم المرأة قيادة السيارة.
وفق “أخبار 24”.
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