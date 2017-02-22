نجحت شرطة منطقة الرياض في تحرير أسرة مكونة من مواطنة وابنتها وعاملة منزلية لديها، بعد أن احتجزهن طليق المواطنة داخل منزل وبحوزته سلاح ناري.
وأوضحت الشرطة في بيان لها اليوم “الأربعاء”، أن مركز الشرطة بحي العريجا بغرب مدينة الرياض تلقى نداءات استغاثة من مواطنة، تفيد بأن طليقها يحتجزها مع ابنتها وعاملتها المنزلية داخل منزلها، وأنه أطلق النار داخل المنزل من سلاح بحوزته بقصد تهديدهن.
وأضافت أن شرطة المنطقة وبعد دراسة الموقف، شكلت قوة خاصة للتعامل مع البلاغ بما يضمن سلامة المحتجزين وعدم تعرضهم للأذى.
وأشارت إلى أن القوة انتقلت للموقع وبعد مشاهدة الجاني لها قام بإطلاق النار والتحصن داخل المنزل، إثر ذلك قامت قوة الأمن بتنفيذ خطتها لتحرير المحتجزات من خلال إحداث فتحة في جدار المنزل، إضافة لعملية إنزال على سطح المبنى. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها قامت باقتحام المنزل ومباغتة الجاني والسيطرة عليه، رغم إطلاقه النار باتجاه القوة التي داهمت المنزل، وجرى توقيفه والتحفظ على سلاحه، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.
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