تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مقطع فيديو نادراً للملك عبدالعزيز – رحمه الله-، أثناء حضوره المباراة النهائية لأول كأس ملكية سعودية في مدينة الظهران عام 1366 هـ.
وأظهر الفيديو مظاهر الرياضة قديماً بالمملكة قبل أن تشهد التطور الكبير في التنظيم والملاعب؛ حيث كان الملعب بدون مدرجات وكان الجمهور يقف حول أرضية الملعب.
يذكر أن المؤرخ الرياضي محمد القدادي قد تحدث عن هذه المباراة في تصريحات صحفية سابقة وفقاً لـ”الجزيرة”؛ حيث أوضح أنها كانت بين فريقي الاتحاد والتوفيق، وكلاهما من الظهران، وهي المباراة الوحيدة التي حضرها الملك عبدالعزيز وسلم الكأس بنفسه للفريق الفائز.
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