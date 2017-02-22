كشف والد الفتاة التي سقطت في بحيرة وادي الحائر جنوب مدينة الرياض، تفاصيل الأهوال واللحظات الصعبة التي عاشوها أثناء تنزههم بسبب السيول، مبيناً أن زوجته كانت بالقرب من ابنته وأغمي عليها بعدما رأتها سقطت في السيل.
وأوضح أحمد الحوام في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أنه خرج مع عائلته المكونة من 10 أشخاص للتنزه، وسقطوا في أحد السيول لكنهم تمكنوا من الخروج وابتعدوا عنه بعد تحذيرات الناس، وتوجهوا بعدها لوادي الحاء وكان السيل هناك قوياً ما اضطرهم للعودة إلى المنزل.
وأضاف الحوام أنه قبل المغرب قرر التوجه مع عائلته إلى إحدى المزارع للتنزه، وأثناء ذهابهم مروا بوادٍ امتلأ بمياه السيل ونزلت ابنته من السيارة للتصوير، وحذرتها أمها من النزول في المياه وكانت بالقرب منها، وعادت البنت وأعطت الجوال إلى زوجة أخيها. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن ابنته عادت مرة أخرى إلى مجرى السيل وسقطت فيه وكان ذلك أمام عيني أمها التي أغمى عليها من المنظر، وحضر أشخاص ساعدوه في حمل زوجته إلى السيارة وأعادها إلى المنزل مع بقية أفراد الأسرة، وعاد هو إلى موقع الحادثة؛ حيث وصلت فرق الشرطة والدفاع المدني.
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