روى شاب سعودي تجربته في مجال البحث عن عمل، مشيراً إلى أنه تقدم إلى أكثر من 1500 شركة، وأجرى نحو 50 مقابلة شخصية ولم يتم قبوله في أي منها إلى أن تحقق حلمه أخيراً وتوظف، حيث يعمل الآن كمسؤول توظيف في إحدى الشركات.
وقال الشاب ويدعى “حسين الوباري” إنه لم يترك شيئاً لم يفعله في سبيل الحصول على وظيفة في مجال تخصصه، مبيناً أنه كان في بعض الأوقات يدور في الشوارع ويبحث عن أسماء الشركات المكتوبة على اللوحات وعلى السيارات، ويتحصل على عنوانها ويرسل لها سيرته الذاتية.
وأبان أنه في أحد المرات وقعت عينه على إعلان لشركة إماراتية تبحث عن مساعد إداري في الدمام، مضيفاً أنه في البدء لم يهتم بالموضوع، غير أنه لاحقاً تقدم للوظيفة وتم الاتصال به وأجريت معه مقابلة عبر الهاتف، وتم قبوله في الشركة ولكن براتب قدره 6 آلاف ريال، وهو أقل مما يتقاضاه في الوظيفة التي كان يشغلها بـ2000 ريال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه وبعد سنة من توظيفه في الشركة الإماراتية أخذ دورة متقدمة في الموارد البشرية، بعد ذلك تم قبوله في شركة كبرى كمشرف موارد بشرية.
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