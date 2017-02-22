شرح المخترع السعودي عشوان بن مرضي الدوسري الحاصل على 6 براءات اختراع بعضاً من اختراعاته، منها “حجرة الإطفاء الذاتي” لإطفاء الحرائق في آبار النفط وحقول الغاز.
وأوضح الدوسري في حديث لبرنامج صباح الجزيرة على فضائية “الجزيرة”، أن جهاز “حجرة الإطفاء الذاتي” يتميز عن وسائل الإطفاء الأخرى بأنه يعالج عناصر الحريق الثلاثة، بينما تعالج وسائل الإطفاء الأخرى عنصراً واحداً فقط، ويصلح لإطفاء حرائق آبار النفط والغاز.
كما عرض المخترع السعودي، جهازاً يسهم في الإخلاء السريع في حال حدوث حريق حتى لو كانت الأبواب مغلقة، وأكد أن الجهاز أجريت عليه تجربة مع جمعية الهلال الأحمر السعودي، وأفاد المسعفون بأنه يخدمهم في إخلاء المصابين. وفق “أخبار 24”.
وحول اختراعه الذي أطلق عليه اسم “الحاضن” أو المدرج الاحتياطي لحل مشكلة تعذر الهبوط الاضطراري للطائرات، أوضح الدوسري، أنه يساعد الطائرة على الهبوط بأمان، وهو جهاز يسير على سكة حديدية بسرعة الطائرة النفاثة ويمكن توجيهه بالأقمار الصناعية، وهو حاصل على الميدالية الذهبية من معرض عالمي للمخترعين بألمانيا.
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