قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، إن الموضوع الذي أثير حول تعيين ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، قد تم الرفع به إلى المقام السامي.
وأكد العجلان وفقاً لـ”المدينة” خلال مؤتمر “نزاهة” الدولي الثاني يوم أمس (الثلاثاء)، أن الهيئة أصدرت بياناً حول هذا الأمر، والموضوع أصبح الآن بيد المقام السامي.
يذكر أن قضية ابن وزير الخدمة المدنية قد أثيرت قبل أشهر؛ إثر تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومستندات تفيد بأنه عُين للعمل مع والده بنفس الوزارة، ليطالب المغردون بالتحقيق في نظامية تعيينه.
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