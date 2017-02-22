قالت مصادر إن محكمة الاستئناف أيدت حكماً صادراً من المحكمة الجزائية بجدة قبل أشهر، يقضي بحبس شاب يعمل في مهنة التعقيب، 6 أعوام وتغريمه مبلغ 3 ملايين ريال، بعد اكتشاف تضخم ثروته إلى مليار ريال، وأدين بإدارة نشاط غير مشروع وغسيل أموال.
وكان المتهم قد وجه إليه اتهامات بتضخم أرصدته من خلال عمليات غسيل أموال عن طريق تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة بأحد البنوك، وسارع البنك في الإبلاغ عنه ليتم القبض عليه عقب عودته من إحدى الدول الإفريقية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحكم تضمن أيضاً منع الشاب الثلاثيني من السفر للخارج نهائياً عقب انتهاء فترة محكوميته، تطبيقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال.
وبيّنت أن المحكمة تلقت توجيهات من المحكمة العليا بإحالة شقيق المتهم الذي كان وكيلاً عنه في الجلسات، إلى نفس الدائرة القضائية لمحاكمته في جريمة غسيل أموال مماثلة بنفس المبلغ.
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