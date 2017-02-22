كشف المحامي التونسي المختص في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” علي عباس، أن اللاعب عوض خميس معرّض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر؛ بسبب توقيعه لناديين، لكنه أشار إلى أنه يمكنه تجنب العقوبة في حالة واحدة.
وأوضح عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج “في المرمى”، بأن هناك أنباءً عن وجود اتفاق بين عوض ونادي الهلال بخصوص استلامه مبلغاً معيناً في تاريخ معين، وإذا كان توقيع النصر معه بعد فوات الموعد المتفق عليه، فإن عقده مع الهلال في هذه الحالة يُعتبر لاغياً.
وأضاف أنه إذا كان الهلال قد سلم اللاعب المبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد، فسيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر، كما يحق للهلال مطالبته بتسديد المبالغ المالية التي دفعها لعوض وكل ما ينص عليه العقد، مشيراً إلى أن النصر في هذه الحالة لن يتعرض لعقوبة؛ لأنه لم يوقع مع لاعب في فترة سريان عقده.
في السياق ذاته، كشفت مصادر وفقاً لـ”يو إف إم”، أن إدارة النصر سلّمت عوض خميس مستحقاته المالية وفقاً لعقده الجديد بشيك مصدق، كما رفعت ملف عقده للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لتوثيقه كلاعب محترف بعد التمديد له 3 سنوات.
يذكر أن عوض خميس كان قد وقع للعب مع نادي الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يظهر أمس (الثلاثاء) مع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي معلناً تجديد عقده مع النصر لمدة 3 سنوات.
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