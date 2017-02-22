استقبلت كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج احتفال أهالي المحافظة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، حيث كان في استقباله سموه معالي مدير الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وسعادة المشرف العام على كليات الجامعة في الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.
وقد ابتدأ سموه الزيارة بتدشين انطلاق أسبوع الشجرة (40) تحت شعار “الشجرة حياتنا “، وبعدها ترأسَ الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والبلدي، حيث تمت فيه مناقشة احتياجات المحافظة ومتطلباتها.
بعد ذلك زار سموه المعرض الخاص بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بمحافظة الأفلاج، المقام في بهو الكلية، والذي احتوى إنجازات ومشاريع الجمعية.
هذا، وقد انتقل أمير منطقة الرياض لمقر الحفل بمسرح الكلية، حيث كانت البداية بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة لأهالي المحافظة، وقصائد شعرية، وأوبريت إنشادي، ثم تفضل سمو الأمير بتدشين بعض المشاريع التي تخدم المحافظة، ومن ضمنها مشاريع كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمحافظة؛ حيث دشن مشروع كلية المجتمع، والمواقع العامة، والتي بلغت تكلفته (296,191,417) مليون ريال، وإسكان أعضاء هيئة التدريس بقيمة (145,243,331) مليون ريال، ومشروع إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية (طالبات) والتي بلغت قيمته (69,998,352) مليون ريال.
وفي ختام الحفل ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمته، التي نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأهالي المحافظة، وأكد سموه خلال كلمته، أن زيارته للمحافظة تأتى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، لزيادة الترابط والتلاحم مع الأهالي من محافظة الأفلاج، والاستماع لمطالبهم، وتذليل الصعاب من أجل توفير أفضل الخدمات لأهالي المحافظة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج