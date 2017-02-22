قام قائد مركبة من نوع “دينّا” بالسير عكس طريق رئيسي بجازان في وقت ذروة، ما كاد يتسبب بوقوع كارثة، فيما أعلنت إدارة المرور بالمنطقة القبض عليه.
وتظهر السيارة في فيديو متداول وهي تسير عكس طريق رئيسي بشكل مسرع، في وقت ذروة بالنهار، مقابلة سيارات أخرى ترتاد الطريق، ومعرضة أرواح الآخرين للخطر.
فيما أعلن مرور جازان،القبض على السائق بعد جمع المعلومات عنه من الفيديو المتداول، وحجز السيارة، تمهيدا لعرضه هيئة الجزاءات لتطبيق النظام بحقه حفاظا على سلامة الآخرين.
وفق “أخبار 24”.
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