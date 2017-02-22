يتوقع أن تستأنف حكومتا المملكة واليمن العمل على إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين البلدين، بعد انتهاء الحرب على الانقلابيين وبسط الحكومة الشرعية نفوذها على كافة المناطق، والشروع في إنجاز برامج إعادة الإعمار.
وبحسب المحادثات السابقة بين البلدين، فإن منطقة منفذ الوديعة هي المرشحة لإقامة المنطقة التجارية الحرة، نظراً لموقعها الاستراتيجي بين المملكة واليمن، حيث سيمنح كل بلد 20 مليون متر مربع من أراضيه لإقامة المشروع.
وتتكون المنطقة الاقتصادية من منطقة مخصصة للصناعات الخفيفة، ومنطقة للدعم اللوجستي، ومنطقة للمستودعات والتخزين والتعبئة، ومنطقة لتطوير الأعمال والخدمات الإدارية والتقنية، وستسهم المنطقة الحرة في زيادة التبادل التجاري وإيجاد آلاف فرص العمل.
وستتمتع المنطقة الحرة باستقلال مالي وإداري، وسيُسمح فيها لمواطني البلدين بالعمل والتنقل الحر، ومن المتوقع أن تصل قيمة حركة البيع في أول سنة من إنشاء المنطقة إلى نصف مليار ريال، كما ستسهم المنطقة في دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تصدير الإسمنت وحديد التسليح والأخشاب ومواد البنية التحتية. وفق “أخبار 24”.
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