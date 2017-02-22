قال شقيق الفتاة التي سقطت في بحيرة وادي الحائر جنوب مدينة الرياض إن شقيقته ابتلعتها البحيرة بعدما أرادت التقاط صورة تذكارية في اللحظات الأخيرة بعدما كانت العائلة تنتظرها في السيارة.
وأضاف أنها صرخت وطلبت النجدة؛ لكن لم يتمكنوا من إنقاذها، مشيراً إلى أن العائلة خرجت لتلك الرحلة بهدف التنفيس عن شقيقته التي كانت تشعر بالملل وأقنعت والدها بالذهاب للتنزه.
وأفاد أن العائلة تأمل في العثور على شقيقته على قيد الحياة وفي صحة جيدة، لافتاً، بحسب “عكاظ”، إلى أن العائلة نصبت في اليوم الأول للحادثة مخيمات أمام البحيرة.
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