رفعت إدارة النصر اليوم الثلاثاء رسمياً الملف الخاص بالعقد الإحترافي الجديد للاعب الفريق الأول لكرة القدم عوض خميس للثلاث المواسم المقبلة للجنة الإحتراف في الإتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لتوثيق العقد كلاعب محترف بعد تمديد عقده مع النصر مساء البارحه في الوقت الذي كشفت المصادر على أن اللاعب عوض خميس تسلم من ادارة النصر مستحقاته المالية لعقده الجديد بشيك مصدق .
كما اجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبه الرئيس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي والذي يأتي استعداداً لمواجهة النهضة بعد غدٍ الخميس في الدمام ضمن الدور ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتركز تدريب اليوم الذي خصص منه مدرب الفريق الفرنسي كارتيرون لتعويد اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء تحسباً لظروف المباراة ووصولها للأشواط الإضافية وركلات الترجيح . وفق “أخبار 24”.
وفي شأن اخر – قدم عضو هيئة اعضاء الشرف بنادي النصر عبدالله العجلاني مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد فوزهم على الأهلي بواقع عشرة الاف ريال لكل لاعب وشملت المكافأة اللاعب عوض خميس .
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