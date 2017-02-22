كشف وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداد المملكة لإرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الجبير في تصريحات صحفية أن المملكة ودولا خليجية أخرى، أعلنت عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.
وأضاف أن المملكة ستنسق مع الولايات المتحدة لمعرفة الخطة وما هو ضروري لتنفيذها، وأنه يتوقع عرض خطط جديدة، أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير دفاعه جيمس ماتيس، في غضون 30 يومًا لمكافحة تنظيم “داعش”.
ولمح الجبير بشكل غير مباشر، وفقًا لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، إلى إمكانية تسليم مناطق محررة في سوريا إلى المعارضة، مؤكدًا على أن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم “داعش”، مع ضمان ألا تقع في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام السوري. وفق “أخبار 24”.
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