استطاعت 3 علامات تجارية سعودية أن تحجز لها مكانا ضمن قائمة الـ 10 ماركات الأكثر ترددا بالاسم في المملكة خلال النصف الثاني من عام 2016، حسب التقييم نصف السنوي لموقع “براند إندكس” الإنجليزي المهتم بتقييم الشركات وفق أبحاث السوق، واهتمام المستهلكين.
ويتتبع الموقع ما يزيد على 455 علامة تجارية في السعودية، ضمن 24 قطاعا بشكل متزامن، ويتم تحديد ترتيب الماركة حسب درجة “تردد الاسم” بين المستهلكين والمستخدمين، بعد استبيان يقدم لهم عما إذا كانوا قد سمعوا أي شيء سلبي أو إيجابي عن الماركة، من خلال وسائل الدعاية أو الأخبار أو ما يتناقله الأفراد أو الأسرة والأصدقاء.
وجاء ترتيب الماركات العشرة كالتالي:
1- المراعي
2- واتساب
3- أبل
4- البيك
5- آيفون
6- يوتيوب
7- سامسونج
8- الخطوط السعودية
9- تويوتا
10- طيران الامارات
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