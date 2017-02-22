أطاحت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، بعمالة وافدة تخزن مواد غذائية فاسدة في مستودع داخل استراحة، وتزور تاريخ الصلاحية بآخر جديد، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من مواطن بالمخالفة.
وضبطت الفرق الميدانية للوزارة ما وزنه 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد المستودعات في العاصمة الرياض، بالتعاون مع أمانة الرياض والحملة الأمنية المشتركة، وتنوعت بين سكر وزيت وملوخية مجففة، وبقوليات بأنواعها، وقهوة متنوعة، وحلويات شامية، ومكسرات، ومخللات.
وتبين أن المواد الغذائية إما أنها أُسيء تخزينها أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، وأن المستودع داخل استراحة مخصصة كحظيرة أغنام في حي المصانع وسط الرياض، وتقوم العمالة بتخزين مواد غذائية مرتجعة، ثم تتم تعبئتها وتغليفها، وإنزالها للسوق مرة أخرى، بتاريخ صلاحية جديد. وفق “أخبار 24”.
وقامت الفرق بمصادرة المواد المضبوطة، لإتلافها، وإغلاق المستودع، وإحالة العمالة مع صاحب الاستراحة للجهات الأمنية، لاتخاذ العقوبات ضدهم وفق النظام .
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