قال مسؤولون إندونيسيون أمس (الثلاثاء) إن الجولة الآسيوية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستبدأ من إندونيسيا مطلع مارس.
وقال أمين عام مجلس الوزراء الإندونيسي، برامونوا أنونج، وفقاً لـ”رويترز”، إن زيارة خادم الحرمين ستتم في 9 مارس المقبل.
وعبّر أنونج عن أمله في أن تجلب الزيارة استثمارات سعودية تصل إلى 25 مليار دولار، في الوقت الذي لم يوضح فيه المجالات التي ستستوعب هذه الاستثمارات أو ماهيتها.
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