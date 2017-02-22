تعرض لاعبو نادي شرورة الرياضي بمنطقة نجران لحادث مروري على طريق الوديعة وشرورة مساء أمس (الثلاثاء)، ما أدى إلى وفاة إداري بالفريق وإصابة 4 لاعبين.
وأوضح رئيس نادي شرورة محمد الصيعري وفقاً لـ”المواطن”، أن لاعبي الفريق كانوا يجرون حصة تدريبية في الوديعة استعداداً لمباراة لهم مع نادي الفرسان، وأثناء عودتهم إلى شرورة بعد إنهاء التدريب، تعرضوا لحادث مروري.
وأضاف الصيعري أن اثنين من اللاعبين المصابين خرجا من المستشفى، فيما لا يزال الاثنان الآخران يرقدان به لتلقي العلاج.
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