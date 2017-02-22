تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر نشوب حريق بأحد فروع مجمع “إكسترا” التجاري قيل إنه في حائل؛ وذلك بسبب انفجار شاحن جوال متنقل كان معروضاً للبيع على أحد الرفوف ولم يكن موصّلاً بالكهرباء.
وأظهر الفيديو الذي صوره شخص من كاميرا المراقبة بالمتجر، ظهور دخان بأحد الرفوف المخصصة لبيع الشواحن المتنقلة نتيجة انفجار أحدها؛ ما أدى إلى نشوب حريق امتد للأجهزة الأخرى، لكن أنظمة إطفاء الحريق في المتجر ساعدت في إخماده.
وأوضح مصور الفيديو أن الحريق وقع أول أمس (الإثنين)، وكان المتجر وقتها خالياً من الزبائن والموظفين، محذراً الجميع من خطورة تلك الشواحن، خاصة أن الشاحن المنفجر لم يكن متصلاً بجهاز أو بالكهرباء.
وفق “أخبار 24”.
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