نفت إدارة المرور، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حول فرض عقوبة الحبس تصل إلى عشرة أيام في حالة عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” رداً على سؤال بهذا الشأن، أن المخالفة في عدم تقديم السيارة للفحص الدوري تعد مخالفة من الفئة الثالثة ونصها: “عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري يعد غرامة قيمتها ١٥٠ ريالاً كحد أدنى، و٣٠٠ كحد أعلى”.
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