وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، وأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع توطين مولات المنطقة.
وينص محضر المشروع على قصر العمل في محال “المولات” والمراكز التجارية على السعوديين والسعوديات، بما يوفر فرص العمل اللائقة لهم.
وأشار الغفيص إلى أن المشروع يرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
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