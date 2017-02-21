تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من الإطاحة بوافدين زرعا نبتة “القنب الهندي” في مزرعة بالقصيم، وبوافد بنجلاديشي هرب أقراص “إمفيتامين” في المنطقة الشرقية.
وكان الوافدان (من الجنسية المصرية) قد زرعا أكثر من 140 نبتة “قنب هندي” في مزرعة بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم، وهي النبتة المستخدمة في تصنيع مادة الحشيش المخدرة.
وفيما يتصل بالوافد البنجلاديشي، فإن إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية ألقت القبض عليه بعدما تمكن من تهريب 1843 قرص “إمفيتامين” أخفاها في مفكرة مواعيد شخصية.وفق “أخبار 24”.
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