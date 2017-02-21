ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن قتل وافداً بإطلاق النار على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، إثر خلاف بينهما، وذلك في حي ديراب بالرياض السبت الماضي.
وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة ديراب تلقى بلاغاً من أحد المواطنين بتاريخ 21/5/1438هـ، عن مشاهدته شخصاً ملقى على الأرض مصاباً بطلق ناري قد فارق الحياة.
وأضاف أن الفرق المختصة بالشرطة انتقلت فوراً لمسرح الجريمة، ووجدت جثة لوافد (مصري الجنسية في العقد السادس من العمر)، بها عدة طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد، فتم رفع ما وُجِد من آثار بمسرح الحادث وإيداع الجثمان المستشفى، وبفحص الجثة تبين إصابتها بست طلقات نارية.
وتابع أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد الاشتباه في جانٍ سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطه، وبسماع أقواله أقرَّ بارتكابه الجريمة؛ نتيجة خلاف شخصي مع المجني عليه، كما قام بالدلالة على مكان سلاح الجريمة، حيث جرى تحريزه، وتم التحفظ على المتهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج